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Як правильно оформити розписку
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Як правильно оформити розписку про передачу грошей в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:50

Як правильно оформити розписку про передачу грошей в...

Пропонуємо до обговорення:
В Мін’юсті роз'яснили, на які моменти слід звернути увагу при оформленні завдатку за покупку товару.

Дивися повний текст Як правильно оформити розписку про передачу грошей в завдаток (інфографіка).
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