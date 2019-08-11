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Спрощено підтвердження
водійського стажу

Спрощено підтвердження водійського стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:09

Спрощено підтвердження водійського стажу

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє МВС, тепер отримати категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна з будь-якою з наявних В, С1, С, D1 і D

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:10

А для того чтобы пассажиров в салоне возить не нужно еще какую нибудь категорию открывать?
Мало ли что
p_a_l
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