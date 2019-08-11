Як повідомляє МВС, тепер отримати категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна з будь-якою з наявних В, С1, С, D1 і D
Дивися повний текст Спрощено підтвердження водійського стажу.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:09
Спрощено підтвердження водійського стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спрощено підтвердження водійського стажу.
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:10
А для того чтобы пассажиров в салоне возить не нужно еще какую нибудь категорию открывать?
Мало ли что
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