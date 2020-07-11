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Новак пояснив, як вигідно
зберігати гроші українцям

Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:14

Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали дешевшати депозити. Це пов'язано зі зниженням облікової ставки Нацбанку, розповів Gazeta.ua економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:14

Угу... Дедушка держал деньги в сбербанке в 1990, отец держал деньги в банке 2008 и я держал деньги на депо в 2014. И сыну скажу чтобы откладывал деньги на пенсию в банке.
Вы за кого там украинский народ держите ??? Хотя... судя по выборам президента всё правильно... ((
122kiev
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