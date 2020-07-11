В Україні почали дешевшати депозити. Це пов'язано зі зниженням облікової ставки Нацбанку, розповів Gazeta.ua економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:14
Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:44
Re: Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям
"чтобы граждане могли свободно пользоваться облигациями внутреннего государственного займа"
весь смысл статьи
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:25
вигода буде від будь-чого, коли ви знатимете які махінації проводитиме влада на чолі з гарантом -(не вам, а собі...фінансового достатку) з курсом.
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:32
В такой экономической ситуации как сейчас,я не игрался бы с ОВГЗ.Они становятся токсичными.
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