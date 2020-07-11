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Новак пояснив, як вигідно
зберігати гроші українцям

Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:14

Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали дешевшати депозити. Це пов'язано зі зниженням облікової ставки Нацбанку, розповів Gazeta.ua економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:44

Re: Новак пояснив, як вигідно зберігати гроші українцям

"чтобы граждане могли свободно пользоваться облигациями внутреннего государственного займа"

весь смысл статьи
Grover
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:25

вигода буде від будь-чого, коли ви знатимете які махінації проводитиме влада на чолі з гарантом -(не вам, а собі...фінансового достатку) з курсом.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:32

В такой экономической ситуации как сейчас,я не игрался бы с ОВГЗ.Они становятся токсичными.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:20

"Любые свободные средства как населения, так и бизнес сохраняет в банковской системе.". Чушь собачья. Никто на депозитах не зарабатывает. Как я могу на нем заработать если там ставка 0.05% годовых? :mrgreen: Зарабатывают путем инвестирования свободных средств в акции, бонды, трежарис, фонды, ETF, REITs, CDs и тд.
Dear_Sir
 
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