З 1 вересня зарплата лікарів зросте на 3,5 тисячі гривень.
Дивися повний текст Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать виплати з 1 вересня.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:22
Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать...
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Дивися повний текст Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать виплати з 1 вересня.
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