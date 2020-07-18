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Зарплати медпрацівників: кому
і на скільки підвищать...

Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:22

Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня зарплата лікарів зросте на 3,5 тисячі гривень.

Дивися повний текст Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать виплати з 1 вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:22

Чем выше зарплата тем больше котлету придётся давать при лечении.
Ratatui
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