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Підрахували лепту українських
заробітчан в зростання...

Підрахували лепту українських заробітчан в зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:25

Підрахували лепту українських заробітчан в зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники підрахували, що в Польщі перебуває від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських мігрантів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:26

Тема для роздумів,
у Польщі:
-- мова інша
-- податки вищі
-- житло дорожче
-- комунальні послуги дорожчі
-- інші послуги дорожчі
-- штрафи більші
-- землі менш родючі
У нас на відміну від поляків більшість людей знає хто очільник МВС та інших антикорупційних органів, хто прем'єр-міністр і т.д.
У поляків на відміну від нас більшість людей знає чим займається мерія і як витрачаються загальнонаціональні кошти для покращання добробуту громадян.
Питання (риторичне):
чому люди масово виїжджають до Польщі
svyatoslav_hromyak
 
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