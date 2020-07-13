Дослідники підрахували, що в Польщі перебуває від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських мігрантів.
Дивися повний текст Підрахували лепту українських заробітчан в зростання економіки Польщі.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:25
Підрахували лепту українських заробітчан в зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підрахували лепту українських заробітчан в зростання економіки Польщі.
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:26
Тема для роздумів,
у Польщі:
-- мова інша
-- податки вищі
-- житло дорожче
-- комунальні послуги дорожчі
-- інші послуги дорожчі
-- штрафи більші
-- землі менш родючі
У нас на відміну від поляків більшість людей знає хто очільник МВС та інших антикорупційних органів, хто прем'єр-міністр і т.д.
У поляків на відміну від нас більшість людей знає чим займається мерія і як витрачаються загальнонаціональні кошти для покращання добробуту громадян.
Питання (риторичне):
чому люди масово виїжджають до Польщі
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:02
Тому що там вищі зарплати і відсутність війни з Росією. А оці всі мерії, антикорупційні органи і т.д. аж ніяк не впливають.
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