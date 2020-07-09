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Австрія розкритикувала США
за намір розширити санкції...

Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:30

Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Австрії.

Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\".
R2
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