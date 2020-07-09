Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Австрії.
Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\".
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:30
Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
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Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\".
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