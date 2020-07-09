|
|
Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Австрії.
Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89338
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:30
Хто ще не нажився на війні в Украні?
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему