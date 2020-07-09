Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Австрії.
Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\".
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:30
Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти \"Північного потоку-2\".
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
Re: Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
Австрии пора понять, что она не Австралия и дурдом под именем рассея совсем рядом, а потому так вые...ваться им самим дороже будет.
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