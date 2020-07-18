Про це пише "100realty.ua".
Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40
Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
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Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40
Ничего не заработаешь. Ответ - в статье: «Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет." И это - в лучшем случае!
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:06
А поставщик воды ещё не продаёт генераторы ? Хотя я уже давно пью воду из кондиционера... ))
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