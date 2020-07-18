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Скільки кияни можуть заробити
на домашній сонячній...

Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40

Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "100realty.ua".

Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40

Ничего не заработаешь. Ответ - в статье: «Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет." И это - в лучшем случае!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:06

А поставщик воды ещё не продаёт генераторы ? Хотя я уже давно пью воду из кондиционера... ))
122kiev
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