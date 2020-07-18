Про це пише "100realty.ua".
Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40
Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40
Ничего не заработаешь. Ответ - в статье: «Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет." И это - в лучшем случае!
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:06
А поставщик воды ещё не продаёт генераторы ? Хотя я уже давно пью воду из кондиционера... ))
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:17
zloy_ukr
Если сможешь сэкономить - считай, что заработал.
И да - окупаемость не сиюминутная, но зелебобикам пора понять, что сиюминутная выгода это только «украл, выпил, в тюрьму». Халявы не будет.
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:32
Re: Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
Зеленый тариф могут отменить и что тогда? При реально свободном рынке электроэнергии энергия СЭС никому не нужна. Она на порядок дороже энергии АЭС и ГЭС..Вся эта "зелено тарифная" энергетика созданна с одной целью - под вопли "борцунов" - декарбонизаторов через псевдоофшорных "инвесторов" легализовать ранее честно распиленное в стране .. ну и попутно еще пообдирать на деньги пересиченных. Никакого экономического смысла в энергии СЭС по 5+ грн нет если есть энергия АЭС по 0,58грн и ГЭС по 0,36 грн за кВт..
Даже энергия ТЭС и то в два раза дешевле чем от СЭС...
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:52
Проблема только в том, что АЭС рано или поздно нужно будет глубоко модернизировать или выводить из эксплуатации, а вот строительство новых при таком тарифе не предвидится. Адекватная цена ээ с атомных станций намного выше.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:00
smdtranz, а СЭС не требуют ремонта? И что делать ночью - чем компенсировать? жечь уголек? так какая ж это тогда зеленая энергетика если ночью приходится задействовать ТЭС? Всё у нас через задницу - вместо того чтобы платить атомщикам адекватную цену чтобы им хватало на модернизацию станций - мы будем платить овер 5 грн/квт за псевдозеленую энергию.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:49
Зеленский сказал что епоха бедности закончилась -хватить нить
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:15
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