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Скільки кияни можуть заробити
на домашній сонячній...

Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40

Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "100realty.ua".

Дивися повний текст Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній електростанції (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:40

Ничего не заработаешь. Ответ - в статье: «Окупаемость домашней солнечной станции составляет в среднем 5 лет." И это - в лучшем случае!
zloy_ukr
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А поставщик воды ещё не продаёт генераторы ? Хотя я уже давно пью воду из кондиционера... ))
122kiev
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:17

zloy_ukr

Если сможешь сэкономить - считай, что заработал.
И да - окупаемость не сиюминутная, но зелебобикам пора понять, что сиюминутная выгода это только «украл, выпил, в тюрьму». Халявы не будет.
bulkoed
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:32

Re: Скільки кияни можуть заробити на домашній сонячній...

  zloy_ukr написав:Ничего не заработаешь

Зеленый тариф могут отменить и что тогда? При реально свободном рынке электроэнергии энергия СЭС никому не нужна. Она на порядок дороже энергии АЭС и ГЭС..Вся эта "зелено тарифная" энергетика созданна с одной целью - под вопли "борцунов" - декарбонизаторов через псевдоофшорных "инвесторов" легализовать ранее честно распиленное в стране .. ну и попутно еще пообдирать на деньги пересиченных. Никакого экономического смысла в энергии СЭС по 5+ грн нет если есть энергия АЭС по 0,58грн и ГЭС по 0,36 грн за кВт..
Даже энергия ТЭС и то в два раза дешевле чем от СЭС...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:52

Проблема только в том, что АЭС рано или поздно нужно будет глубоко модернизировать или выводить из эксплуатации, а вот строительство новых при таком тарифе не предвидится. Адекватная цена ээ с атомных станций намного выше.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:00

smdtranz, а СЭС не требуют ремонта? И что делать ночью - чем компенсировать? жечь уголек? так какая ж это тогда зеленая энергетика если ночью приходится задействовать ТЭС? Всё у нас через задницу - вместо того чтобы платить атомщикам адекватную цену чтобы им хватало на модернизацию станций - мы будем платить овер 5 грн/квт за псевдозеленую энергию.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:49

  RomanTik написав:smdtranz, а СЭС не требуют ремонта? И что делать ночью - чем компенсировать? жечь уголек? так какая ж это тогда зеленая энергетика если ночью приходится задействовать ТЭС? Всё у нас через задницу - вместо того чтобы платить атомщикам адекватную цену чтобы им хватало на модернизацию станций - мы будем платить овер 5 грн/квт за псевдозеленую энергию.

Зеленский сказал что епоха бедности закончилась -хватить нить :lol:
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:15

  RomanTik написав:И что делать ночью - чем компенсировать?

Ставить аккумулятор и выдавать электроэнергию в сеть равномерно (по потребности) на протяжении суток, а не тогда, когда светит солнце.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:10

  Grover написав:
  RomanTik написав:И что делать ночью - чем компенсировать?

Ставить аккумулятор и выдавать электроэнергию в сеть равномерно (по потребности) на протяжении суток, а не тогда, когда светит солнце.

ок. три вопроса:
1. цена вопроса с учетом деградации аккумов?
2. сколько будет стоить квт с учетом п. 1?
3. сколько таких аккумов уже введено в эксплуатацию на действующих СЭС?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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