В Україні бухгалтери в середньому заробляють 12 тис. Грн на місяць.
Дивися повний текст Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами).
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:53
Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами).
Додано: Нед 19 лип, 2020 11:53
Бред.Это если и есть средняя зарплата,то главного бухгалтера.У рядовых 5-6 тыс.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:01
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