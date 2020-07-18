RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати бухгалтерів в
Україні (за регіонами)

Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:53

Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні бухгалтери в середньому заробляють 12 тис. Грн на місяць.

Дивися повний текст Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89338
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:53

Бред.Это если и есть средняя зарплата,то главного бухгалтера.У рядовых 5-6 тыс.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:01

  sena_2008atp написав:Бред.Это если и есть средняя зарплата,то главного бухгалтера.У рядовых 5-6 тыс.

Вы серьезно? Нормальный главбух 30-40 тыс. получал еще несколько лет назад, может и больше уже.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 26.02.18
Подякував: 470 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати медпрацівників: кому і на скільки підвищать...
R2 » Нед 19 лип, 2020 11:22
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 11:22
Ratatui
Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні
R2 » Суб 18 лип, 2020 15:30
5 719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 06:47
Forum
Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
R2 » П'ят 17 лип, 2020 13:45
7 561
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 10:32
fedusyuv59

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.