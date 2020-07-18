Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.
Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.
ну и "эксперт"...
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