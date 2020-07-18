RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні назріла криза на
ринку нерухомості: експерт...

В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14

В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89339
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14

Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.


ну и "эксперт"...
McFly
 
Повідомлень: 27
З нами з: 24.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:34

  McFly написав:Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.


ну и "эксперт"...

100%. Статья написана бездарно. Отсутствует элементарная экономическая грамотность. Цены будут расти, но при этом настал кризис и продавцы не могут продать жилье)))). При низкой покупательной способности и сложности продаж цены всегда идут вниз, это правило рынка.
LOKY
 
Повідомлень: 863
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Sergius і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати бухгалтерів в Україні (за регіонами)
R2 » Нед 19 лип, 2020 11:53
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 12:01
Gastarbaiter
Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні
R2 » Суб 18 лип, 2020 15:30
5 754
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 06:47
Forum
Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
R2 » П'ят 17 лип, 2020 13:45
7 569
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 10:32
fedusyuv59

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.