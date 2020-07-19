Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.
Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14
Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.
ну и "эксперт"...
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:34
100%. Статья написана бездарно. Отсутствует элементарная экономическая грамотность. Цены будут расти, но при этом настал кризис и продавцы не могут продать жилье)))). При низкой покупательной способности и сложности продаж цены всегда идут вниз, это правило рынка.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:14
Re: В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...
это мантра обязательная для любых прогнозов
ну а потом идет собственно прогноз или попытка прогноза
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:49
Эксперт не отошел от буйного субботнего вечера.
Но так хотелось излить душу.
Пришлось написать экспертное заключение...
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