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В Україні назріла криза на
ринку нерухомості: експерт...

В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14

В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

Дивися повний текст В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт сказав, як скористатися.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:14

Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.


ну и "эксперт"...
McFly
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:34

  McFly написав:Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится.


ну и "эксперт"...

100%. Статья написана бездарно. Отсутствует элементарная экономическая грамотность. Цены будут расти, но при этом настал кризис и продавцы не могут продать жилье)))). При низкой покупательной способности и сложности продаж цены всегда идут вниз, это правило рынка.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:14

Re: В Україні назріла криза на ринку нерухомості: експерт...

Цены на недвижимость будут расти

это мантра обязательная для любых прогнозов

ну а потом идет собственно прогноз или попытка прогноза
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:49

Эксперт не отошел от буйного субботнего вечера.
Но так хотелось излить душу.
Пришлось написать экспертное заключение...
vlinev2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:33

Ви такі віруючі. Експерт. Це більше схоже на нікчемні розмови малограмотної людини. Мені особисто прикро, що finance.ua опускається до такого рівня.
lbogushinskiy
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