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Українці задекларували на 11
мільярдів більше, ніж роком...

Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50

Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Дивися повний текст Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком раніше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50

Парадокс какой-то, в стране кризис, а доходы растут )
yalta1965
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