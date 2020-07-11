Про це повідомляє Державна податкова служба.
Дивися повний текст Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком раніше.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:50
Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком раніше.
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