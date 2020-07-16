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Як вплине на комунальні рахунки
відкриття ринку газу в...

Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:51

Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Пізніше терміни перенесли на 1 липня. Зараз оголосили нову дату - 1 серпня 2020 року.

Дивися повний текст Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:53

Не надо сказки рассказывать.Для потребителей это будет означать колоссальный рост тарифов,в то время как в Европе цены на газ упали.Рынка газа,как и электроэнергии у нас нет и не предвидится,более того,наши власти сделают всё,чтобы его не было.Иначе олигархи и чинуши не смогут получать монопольные сверхприбыли.
Scotch
 
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