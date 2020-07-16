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Дивися повний текст Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в Україні.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:51
Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в Україні.
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:53
Не надо сказки рассказывать.Для потребителей это будет означать колоссальный рост тарифов,в то время как в Европе цены на газ упали.Рынка газа,как и электроэнергии у нас нет и не предвидится,более того,наши власти сделают всё,чтобы его не было.Иначе олигархи и чинуши не смогут получать монопольные сверхприбыли.
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:39
Re: Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в..
рынка нет, зато по факту отпустили цены.Ждем к зиме колоссального роста цен на ЦО + горячая вода.
А потом рост неплатежей + суды отбирание жилья за долги и в итоге бунт. Теплоэнерго вообще плевать на цену .. там чем дороже газ тем дороже ЦО = больше заработок. В нормальных условиях это не сработает но у нас коммунальное рабство.. отключиться от ЦО нельзя.. то есть сколько не придет счет за все надо платить.
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