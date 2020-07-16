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Як вплине на комунальні рахунки
відкриття ринку газу в...

Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:51

Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Пізніше терміни перенесли на 1 липня. Зараз оголосили нову дату - 1 серпня 2020 року.

Дивися повний текст Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:53

Не надо сказки рассказывать.Для потребителей это будет означать колоссальный рост тарифов,в то время как в Европе цены на газ упали.Рынка газа,как и электроэнергии у нас нет и не предвидится,более того,наши власти сделают всё,чтобы его не было.Иначе олигархи и чинуши не смогут получать монопольные сверхприбыли.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:39

Re: Як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в..

  Scotch написав:Рынка газа,как и электроэнергии у нас нет
рынка нет, зато по факту отпустили цены.Ждем к зиме колоссального роста цен на ЦО + горячая вода.
А потом рост неплатежей + суды отбирание жилья за долги и в итоге бунт. Теплоэнерго вообще плевать на цену .. там чем дороже газ тем дороже ЦО = больше заработок. В нормальных условиях это не сработает но у нас коммунальное рабство.. отключиться от ЦО нельзя.. то есть сколько не придет счет за все надо платить.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:02

Черговий лохотрон! Хтось буде прокладати нову трубу? Магістральну теж? Віртуальні спекулянти будуть набивати мошну. Те саме що з електрикою чи водою. Слів немає! Як побачили, що в країні 73% дебілів, дах зірвало від можливостей вкрасти більше.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:43

  waldi_ua написав:Черговий лохотрон! Хтось буде прокладати нову трубу? Магістральну теж? Віртуальні спекулянти будуть набивати мошну. Те саме що з електрикою чи водою. Слів немає! Як побачили, що в країні 73% дебілів, дах зірвало від можливостей вкрасти більше.

За труби носять окремі рахунки.
Може якийсь дискаунтер з'явиться і буде дешевше. Аби тільки не відмінили гарантовану ціну (не вище середнього рівня фактичних цін на нідерландському газовому хабі TTF плюс витрати на доставку)
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:53

как показывает опыт - пересичного в любом случае поимеют. А если компания-поставщик вдруг обанкротится, то и в особо извращенной форме страПОНом.
RomanTik
 
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