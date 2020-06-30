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Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09
Пропоную піти далі й надати право виписувати штраф без порушення.
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