Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09
Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:01
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