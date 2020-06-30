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Поліції хочуть надати право
зупиняти автомобілі без...

Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09

Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09

Пропоную піти далі й надати право виписувати штраф без порушення.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:01

  0mage0 написав:Пропоную піти далі й надати право виписувати штраф без порушення.


Навіть виписувати не треба, просто по базі всім рандомно розсилати.
PUnder
 
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Вильнолюди негодуют!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:03

Может остроумники расскажут как боротся с алконавтами за рулём без тотатальных проверок?
несколько раз попадал под такие проверки в Европе и даже Австралии: на трассе всех в колону подряд запускают на драгер, чаще в выходной в конце дня.
А у нас - принял, поеду, никто ж не имеет права остановить.
Пусть останавливают всех подряд по 10 раз на дню, меньше будет вероятность что со встречки пьяный вылетит.
Я бы еще безусловную конфискацию авто ввел, независимо от того кому принадлежит.
Владелец десять раз подумает кому даёт.
komp
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:15

Вы думаете что алконавтов мусора штрафовать будут))) за пару сотен грн он не то что дальше поедет а еще больше будет бухать
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:28

l4567
Ты давно "пару сотен" давал, форумный теоретик?
Водительский стаж какой?
komp
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42

  komp написав:Може остроумнікі розкажуть як боротися з алконавт за кермом без тотатальних перевірок?
кілька разів потрапляв під такі перевірки в Європі і навіть Австралії: на трасі всіх в колону поспіль запускають на Драгер, частіше в вихідний в кінці дня.
А у нас - прийняв, поїду, ніхто ж не має права зупинити.
Нехай зупиняють всіх підряд по 10 разів на дню, менше буде вірогідність що з зустрічки п'яний вилетить.
Я б ще безумовну конфіскацію авто ввів, незалежно від того кому належить.
Власник десять разів подумає кому дає.

Щоразу як їду за кермом, бачу безліч порушень. Гадаю, що патрульні також коли їдуть (або стоять, однаково), бачать (або не хочуть бачити) безліч порушень. То навіщо зупиняти тих, хто не порушує, якщо порушників хоч греблю гати?
0mage0
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