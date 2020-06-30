Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09
Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:01
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:03
Может остроумники расскажут как боротся с алконавтами за рулём без тотатальных проверок?
несколько раз попадал под такие проверки в Европе и даже Австралии: на трассе всех в колону подряд запускают на драгер, чаще в выходной в конце дня.
А у нас - принял, поеду, никто ж не имеет права остановить.
Пусть останавливают всех подряд по 10 раз на дню, меньше будет вероятность что со встречки пьяный вылетит.
Я бы еще безусловную конфискацию авто ввел, независимо от того кому принадлежит.
Владелец десять раз подумает кому даёт.
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:15
Вы думаете что алконавтов мусора штрафовать будут))) за пару сотен грн он не то что дальше поедет а еще больше будет бухать
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:28
l4567
Ты давно "пару сотен" давал, форумный теоретик?
Водительский стаж какой?
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42
Щоразу як їду за кермом, бачу безліч порушень. Гадаю, що патрульні також коли їдуть (або стоять, однаково), бачать (або не хочуть бачити) безліч порушень. То навіщо зупиняти тих, хто не порушує, якщо порушників хоч греблю гати?
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