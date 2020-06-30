Про це повідомляється на порталі "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 17:09
Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без конкретної причини.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:01
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:03
Может остроумники расскажут как боротся с алконавтами за рулём без тотатальных проверок?
несколько раз попадал под такие проверки в Европе и даже Австралии: на трассе всех в колону подряд запускают на драгер, чаще в выходной в конце дня.
А у нас - принял, поеду, никто ж не имеет права остановить.
Пусть останавливают всех подряд по 10 раз на дню, меньше будет вероятность что со встречки пьяный вылетит.
Я бы еще безусловную конфискацию авто ввел, независимо от того кому принадлежит.
Владелец десять раз подумает кому даёт.
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:15
Вы думаете что алконавтов мусора штрафовать будут))) за пару сотен грн он не то что дальше поедет а еще больше будет бухать
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:28
l4567
Ты давно "пару сотен" давал, форумный теоретик?
Водительский стаж какой?
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:42
Щоразу як їду за кермом, бачу безліч порушень. Гадаю, що патрульні також коли їдуть (або стоять, однаково), бачать (або не хочуть бачити) безліч порушень. То навіщо зупиняти тих, хто не порушує, якщо порушників хоч греблю гати?
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:24
це брехня, вже давно поліція отримала право зупиняти без порушення ПДР.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:55
Причина остановки не обязательно нарушение ПДР, но по текущему закону причина должна таки быть и есть список таких причин.
Причины "я хочу остановить потому что просто хочется позадрачивать водителей" пока в списке законных причин нет - походу хотят внести.
Впрочем полицейских это и сейчас не особо волнует - реально останавливают без законных причин.
Бро у полицейских нет драгеров даже на стационарных постах, они для оценки твоего состояния светят фонариком в глаз - днем(!), им вообще пофик на твое состояние, они хотят до**аться и денег. Это к вопросу о твоем стаже опыте борьбе и прочей *****. Украина это не совсем Европа и Австралия, там полицейским есть смысл доверять. В Украине есть смысл иметь возможность от них защититься хотя бы законом. Если машина адекватно себя ведет на дороге - то от нее опасности меньше чем от полицейских с безграничными полномочиями, даже с алкоголем в крови водителя, а если ведет не адекватно - это нарушения ПДД останавливай не хочу, только такие случаи никому не интересны. У нас без алкоголя и наркотиков столько "остроумников" на дороге, которые ни водить не умеют ни правил не знают и ведут себя как стадо имбецилов, но при этом пройдут тест на алкоголь да, только толку?
В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
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