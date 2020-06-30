Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...

Додано: Нед 19 лип, 2020 23:55

unicdima написав: вже давно поліція отримала право зупиняти без порушення ПДР. вже давно поліція отримала право зупиняти без порушення ПДР.

komp написав: Может остроумники расскажут как боротся с алконавтами за рулём без тотатальных проверок? Может остроумники расскажут как боротся с алконавтами за рулём без тотатальных проверок?

Причина остановки не обязательно нарушение ПДР, но по текущему закону причина должна таки быть и есть список таких причин.Причины "я хочу остановить потому что просто хочется позадрачивать водителей" пока в списке законных причин нет - походу хотят внести.Впрочем полицейских это и сейчас не особо волнует - реально останавливают без законных причин.Бро у полицейских нет драгеров даже на стационарных постах, они для оценки твоего состояния светят фонариком в глаз - днем(!), им вообще пофик на твое состояние, они хотят до**аться и денег. Это к вопросу о твоем стаже опыте борьбе и прочей *****. Украина это не совсем Европа и Австралия, там полицейским есть смысл доверять. В Украине есть смысл иметь возможность от них защититься хотя бы законом. Если машина адекватно себя ведет на дороге - то от нее опасности меньше чем от полицейских с безграничными полномочиями, даже с алкоголем в крови водителя, а если ведет не адекватно - это нарушения ПДД останавливай не хочу, только такие случаи никому не интересны. У нас без алкоголя и наркотиков столько "остроумников" на дороге, которые ни водить не умеют ни правил не знают и ведут себя как стадо имбецилов, но при этом пройдут тест на алкоголь да, только толку?В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?