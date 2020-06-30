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Поліції хочуть надати право
зупиняти автомобілі без...

Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:09

Schmit
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маразм крепчает...
Тракторист
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