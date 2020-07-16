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Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:00
Чем бы дитя не тешилось ...
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Igorten
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Додано: Пон 20 лип, 2020 01:09
Horus написав:
В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
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Diman
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:14
Diman написав: Horus написав:
В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
Паранойя плохо лечится, это да.
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alex_dvornichenko
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