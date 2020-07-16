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Поліції хочуть надати право
зупиняти автомобілі без...

Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:00

Чем бы дитя не тешилось ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:09

  Horus написав:В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:14

  Diman написав:
  Horus написав:В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?

Паранойя плохо лечится, это да.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 343
З нами з: 10.10.12
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  #<12
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