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Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:00
Чем бы дитя не тешилось ...
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Igorten
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Додано: Пон 20 лип, 2020 01:09
Horus написав:
В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
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Diman
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:14
Diman написав: Horus написав:
В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
Паранойя плохо лечится, это да.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:36
Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
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lsd08111982
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:56
lsd08111982 написав:
Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
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Vladik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:16
Vladik написав: lsd08111982 написав:
Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно
,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
ну если под спокойно вы имеете в виду все события майдана, жертвы, обстрел его кортежа, тогда не знаю что понимаете под неспокойно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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