Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:00

Чем бы дитя не тешилось ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:09

  Horus написав:В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:14

  Diman написав:
  Horus написав:В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?

Паранойя плохо лечится, это да.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:36

Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:56

  lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.


А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:16

  Vladik написав:
  lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.


А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?

ну если под спокойно вы имеете в виду все события майдана, жертвы, обстрел его кортежа, тогда не знаю что понимаете под неспокойно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:51

  Diman написав:
  Horus написав:В свете коронавируса еще своевременнее и интереснее - будут индивидуальные драгеры да? Или за них придется доплачивать чтоб не сдохнуть потом от заражения?
Кстати хороший вопрос, где купить трубочку для драгера?
без прокола, в герметичной заводской упаковке и без капли спирта внутри?


Требовать провести тестовый забор воздуха через эту трубочку.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:30

  RomanTik написав:
  Vladik написав:
  lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.


А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?

ну если под спокойно вы имеете в виду все события майдана, жертвы, обстрел его кортежа, тогда не знаю что понимаете под неспокойно.


Чем стрелялм по кортежу ,опять яйцами?
Охранник не подтвердил, что по кортежу Януковича стреляли
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/25/7169537/

Речь шла о можнвладцах ,которых якобы вперед ногами.Так не было.Ну разве что не спокойно уехали, а нервничая.
Вот и все,нет прививки страха настоящего и опять идем по кругу.
Vladik
 
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