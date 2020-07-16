Поліції хочуть надати право зупиняти автомобілі без...
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Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
ну если под спокойно вы имеете в виду все события майдана, жертвы, обстрел его кортежа, тогда не знаю что понимаете под неспокойно.
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lsd08111982 написав:Походу Аваков будет вечным. Лоббирует все, что ему нужно. ЗЕ боты согласны голосовать за все что проплатят. Зеленые явно не хотят самостоятельно выйти с парламента и банковой. Не чему не учит история вынесем в перед ногами.
А что кого-то то выносили так?Янукович сам ретировался спокойно,беркутята бросли щиты и сдрыснули в Крым сами.Ну и где вынос?
ну если под спокойно вы имеете в виду все события майдана, жертвы, обстрел его кортежа, тогда не знаю что понимаете под неспокойно.