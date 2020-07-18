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Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Українці їдять більше, ніж європейці.
Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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R2
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44
И бакс подорожает
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kozlodoev
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