Українці їдять більше, ніж європейці.
Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44
Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину.
Додано: Пон 20 лип, 2020 07:15
"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."
Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
Додано: Пон 20 лип, 2020 07:43
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|