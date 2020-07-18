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Що подорожчає в Україні
після затяжного карантину

Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44

Що подорожчає в Україні після затяжного карантину

Пропонуємо до обговорення:
Українці їдять більше, ніж європейці.

Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44

И бакс подорожает
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:15

"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."

Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:43

  Grover написав:"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."

Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?


Есть и такая,только вид у нее -3 сорт.Хорошая около 15,в магазинах 20( не все по рынкам рыщут овчарками). :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:32

Vladik Не всем повезло жить на юге Украины
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:36

Re: Що подорожчає в Україні після затяжного карантину

покупаем картоху па 8 осенью будем сливать по 24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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