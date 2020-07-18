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Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Українці їдять більше, ніж європейці.
Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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R2
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44
И бакс подорожает
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kozlodoev
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Додано: Пон 20 лип, 2020 07:15
"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."
Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
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Grover
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Додано: Пон 20 лип, 2020 07:43
Grover написав:
"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."
Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
Есть и такая,только вид у нее -3 сорт.Хорошая около 15,в магазинах 20( не все по рынкам рыщут овчарками).
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Vladik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 08:32
Vladik Не всем повезло жить на юге Украины
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Додано: Пон 20 лип, 2020 08:36
покупаем картоху па 8 осенью будем сливать по 24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05
"Украинцы едят больше, чем европейцы". читаешь дальше и оказывается что как раз таки наоборот - потребление больше только в одной позиции, в других или равное или меньше.
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RomanTik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:06
дуже безвідповідальний сайт! - багато статей ні про що і відірвані від реальності !
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providnyk
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:10
Vladik написав: Grover написав:
"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."
Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
Есть и такая,только вид у нее -3 сорт.Хорошая около 15,в магазинах 20( не все по рынкам рыщут овчарками).
На рынке беру по 12 грн. за 1кг, есть по 15 грн. Отличного качества. В магазине по 18грн. мусор лежит.
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LOKY
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