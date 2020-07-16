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Що подорожчає в Україні
після затяжного карантину

Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44

Що подорожчає в Україні після затяжного карантину

Пропонуємо до обговорення:
Українці їдять більше, ніж європейці.

Дивися повний текст Що подорожчає в Україні після затяжного карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:44

И бакс подорожает
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:15

"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."

Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:43

  Grover написав:"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."

Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?


Есть и такая,только вид у нее -3 сорт.Хорошая около 15,в магазинах 20( не все по рынкам рыщут овчарками). :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:32

Vladik Не всем повезло жить на юге Украины
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:36

Re: Що подорожчає в Україні після затяжного карантину

покупаем картоху па 8 осенью будем сливать по 24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05

"Украинцы едят больше, чем европейцы". читаешь дальше и оказывается что как раз таки наоборот - потребление больше только в одной позиции, в других или равное или меньше.
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дуже безвідповідальний сайт! - багато статей ні про що і відірвані від реальності !
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:10

  Vladik написав:
  Grover написав:"Картофель по 15-20 гривень за килограмм. И дешевле она не будет."

Юг Украины. На рынке валом картошки по 8-10 грн (розница). Что он там звездит?


Есть и такая,только вид у нее -3 сорт.Хорошая около 15,в магазинах 20( не все по рынкам рыщут овчарками). :)

На рынке беру по 12 грн. за 1кг, есть по 15 грн. Отличного качества. В магазине по 18грн. мусор лежит.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:19

Re: Що подорожчає в Україні після затяжного карантину

Варус, картошка по акции неделю назад (хорошая) - 8,99/кг
alter
 
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