Про це повідомляє Нацполіція.
Дивися повний текст Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві: пройшло 17 обшуків.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 22:41
Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві: пройшло 17 обшуків.
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:42
в том то и дело, что всего лишь грозит 12 лет, а не присудили. этим наша страна и отличается - гавкать мы умеем, а кусать не научились.
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:09
Re: Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві:..
А де справа по Кличку?
Увага, на форумі порохата цензура.
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