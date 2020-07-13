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Розкрадання на будівництві
Подільського моста в Києві:...

Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:41

Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Нацполіція.

Дивися повний текст Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві: пройшло 17 обшуків.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:42

в том то и дело, что всего лишь грозит 12 лет, а не присудили. этим наша страна и отличается - гавкать мы умеем, а кусать не научились.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:09

Re: Розкрадання на будівництві Подільського моста в Києві:..

А де справа по Кличку?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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