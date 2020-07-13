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Укрпошта продала складські
приміщення у Києві за 18...

Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:43

Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" за 17 999 999 грн продала складські приміщення у Києві, ціна зросла у понад 3 рази від початкової вартості.

Дивися повний текст Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18 мільйонів гривень.
R2
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