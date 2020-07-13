"Укрпошта" за 17 999 999 грн продала складські приміщення у Києві, ціна зросла у понад 3 рази від початкової вартості.
Дивися повний текст Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18 мільйонів гривень.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:43
Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18...
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Дивися повний текст Укрпошта продала складські приміщення у Києві за 18 мільйонів гривень.
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