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Автомобілі боржників в Україні почали виявляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції та Національна поліція України запустили спільний проект, який об'єднує інформацію про розшук транспортних засобів та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі.
Дивися повний текст Автомобілі боржників в Україні почали виявляти автоматично (відео)
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R2
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52
на свободе гуляют сотни угонщиков) и полиция тупит))) или крышует))) .... хорошо, что есть должники)))
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luckymix
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
luckymix
а машины в угоне продолжают ездить на тех же номерах ? или камера должна номер кузова из под капота считать ?
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laao
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