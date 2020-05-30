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British Airways повністю виводить з експлуатації літаки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28
Пропонуємо до обговорення:
British Airways, що входить в авіагрупу International Consolidated Airlines Group SA (IAG), відмовиться від всіх широкофюзеляжних літаків Boeing 747-400 на чотири роки раніше, ніж планувалося, через падіння попиту на авіаперевезення в умовах пандемії.
Дивися повний текст British Airways повністю виводить з експлуатації літаки Boeing 747
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28
ждем у украинских перевозчиков :)
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