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British Airways повністю
виводить з експлуатації літаки...

British Airways повністю виводить з експлуатації літаки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28

British Airways повністю виводить з експлуатації літаки...

Пропонуємо до обговорення:
British Airways, що входить в авіагрупу International Consolidated Airlines Group SA (IAG), відмовиться від всіх широкофюзеляжних літаків Boeing 747-400 на чотири роки раніше, ніж планувалося, через падіння попиту на авіаперевезення в умовах пандемії.

Дивися повний текст British Airways повністю виводить з експлуатації літаки Boeing 747.
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ждем у украинских перевозчиков :)
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