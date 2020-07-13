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Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Дивися повний текст Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові покарання за п'яне водіння
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42
у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
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