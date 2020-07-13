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Пів року СІЗО та 50 тисяч
штрафу: у Раді готують нові...

Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42

Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Дивися повний текст Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові покарання за п'яне водіння.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42

у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53

  RomanTik написав:у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?

Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:03

  Gastarbaiter написав:
  RomanTik написав:у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?

Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.

свои домыслы - оставьте при себе. Или у нас остался только один способ наказать правонарушителя? так давайте и за проезд на красный - тоже сажать. ведь там тоже потенциальное создание аварийной обстановки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:45

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Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57

  Gastarbaiter написав:
  RomanTik написав:у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?

Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.


Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:10

  NetSerpent написав:Зображення


Угу, а перед цим було ось це. Тому що "послідовний".

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alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:15

  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:20

Штраф за карантин , штраф за порушення , за все штраф , скоро пукнув на вулиці плати , хто ту дуринду в голос запхав ,
tugrtolik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:37

  alt402 написав:
  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.

По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить :mrgreen:
ssnet
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