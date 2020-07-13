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Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Дивися повний текст Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові покарання за п'яне водіння
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R2
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:42
у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
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RomanTik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53
RomanTik написав:
у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:03
Gastarbaiter написав: RomanTik написав:
у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.
свои домыслы - оставьте при себе. Или у нас остался только один способ наказать правонарушителя? так давайте и за проезд на красный - тоже сажать. ведь там тоже потенциальное создание аварийной обстановки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:45
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:57
Gastarbaiter написав: RomanTik написав:
у нас появилось много свободных мест в СИЗО? нет? так куда тогда сажать этих нарушителей?
Вы правы, это не гуманно. Пусть дальше ездят.
Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
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Евгений Н.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:10
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alt402
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:15
Евгений Н. написав:
Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем
другими.
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alt402
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Додано: Вів 21 лип, 2020 08:20
Штраф за карантин , штраф за порушення , за все штраф , скоро пукнув на вулиці плати , хто ту дуринду в голос запхав ,
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tugrtolik
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:37
alt402 написав: Евгений Н. написав:
Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем
другими.
По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить
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