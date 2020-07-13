Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...

Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38

ssnet написав: alt402 написав: Евгений Н. написав: Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание. Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.



Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими. А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будутдругими.

По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить

Ага, иначе "дел Шеремета" будет все больше и больше. Просто тупо посадили левых людей ни за что.А конкретно в данном случае, нужен хотя бы механизм, позволяющий отбиться от развода. Вы же в курсе, что если вам нарисовали пьянку, то опровергнуть это можно только сделав повторный анализ в течение 2 (кажется) часов с момента протокола? Вот только нет никаких проблем подержать вас эти самые 2 часа в больничке, да и найти клинику, которая сделает анализ без направления из полиции - та еще тема, особенно где-нибудь на трассе, а ночью вообще никаких шансов.И пойдете вы сидеть полгода в СИЗО за просто так, ну или занесете сколько скажут, и это будет явно не 50 тыщ, которые штраф.