RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пів року СІЗО та 50 тисяч
штрафу: у Раді готують нові...

Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38

  ssnet написав:
  alt402 написав:
  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.

По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить :mrgreen:

Ага, иначе "дел Шеремета" будет все больше и больше. Просто тупо посадили левых людей ни за что.
А конкретно в данном случае, нужен хотя бы механизм, позволяющий отбиться от развода. Вы же в курсе, что если вам нарисовали пьянку, то опровергнуть это можно только сделав повторный анализ в течение 2 (кажется) часов с момента протокола? Вот только нет никаких проблем подержать вас эти самые 2 часа в больничке, да и найти клинику, которая сделает анализ без направления из полиции - та еще тема, особенно где-нибудь на трассе, а ночью вообще никаких шансов.
И пойдете вы сидеть полгода в СИЗО за просто так, ну или занесете сколько скажут, и это будет явно не 50 тыщ, которые штраф.
alt402
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:58

  ssnet написав:
  alt402 написав:
  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.

По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить :mrgreen:

а по вашей - нужно сажать за переход дороги в неположенном месте?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8645 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:23

  alt402 написав:
  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.

Вас часто пытались развести гайцы или новая полиция? Сколько км за год наезжаете?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 26.02.18
Подякував: 471 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:35

  Gastarbaiter написав:
  alt402 написав:
  Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.

А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.

Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.

Вас часто пытались развести гайцы или новая полиция? Сколько км за год наезжаете?

Мне часто не надо. Мне и одного раза хватило.
А знакомого вот пару-тройку недель назад развели на 5Кгрн. В Киеве.
alt402
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові антирекорди: Дальнобійників продовжують штрафувати...
R2 » Сер 15 лип, 2020 09:58
5 257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:57
egor6508
Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч...
R2 » Вів 14 лип, 2020 08:39
7 422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 10:28
Ірина_
До 40 800 гривень штрафу: українців будуть суворіше...
R2 » Пон 13 лип, 2020 22:04
9 426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 02:26
bob2019

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87838)
21.07.2020 11:44
Беларусь (652)
21.07.2020 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.