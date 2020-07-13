Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові...
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Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.
По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить
Ага, иначе "дел Шеремета" будет все больше и больше. Просто тупо посадили левых людей ни за что. А конкретно в данном случае, нужен хотя бы механизм, позволяющий отбиться от развода. Вы же в курсе, что если вам нарисовали пьянку, то опровергнуть это можно только сделав повторный анализ в течение 2 (кажется) часов с момента протокола? Вот только нет никаких проблем подержать вас эти самые 2 часа в больничке, да и найти клинику, которая сделает анализ без направления из полиции - та еще тема, особенно где-нибудь на трассе, а ночью вообще никаких шансов. И пойдете вы сидеть полгода в СИЗО за просто так, ну или занесете сколько скажут, и это будет явно не 50 тыщ, которые штраф.
Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.
По вашей логике, с нашей полицией следуют все криминальные статьи отменить
а по вашей - нужно сажать за переход дороги в неположенном месте?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.
Вас часто пытались развести гайцы или новая полиция? Сколько км за год наезжаете?
Евгений Н. написав:Один выпил бокал пива или вина и поехал. А второй 2л водки засадил и тоже забрался в авто. Может ввести градацию по степени опьянения? За бокал пива посадить на полгода в тюрьму и 50тыс штрафа выписать, это как-то слишком суровое наказание.
А третий вообще не пил, но ему "нарисовали" опьянение и он сел в СИЗО. Просто так.
Сторонникам этого звиздеца следует учитывать, что следующими могут быть они. Трезвые и в СИЗО. С нашей то "пилицией", не слишком далеко ушедшей от бывших гайцов под чутким руководством Авакова. На скорость уже разводят вполне уверенно. Но ведь при разводе на криминал и суммы будут совсем другими.
Вас часто пытались развести гайцы или новая полиция? Сколько км за год наезжаете?
Мне часто не надо. Мне и одного раза хватило. А знакомого вот пару-тройку недель назад развели на 5Кгрн. В Киеве.